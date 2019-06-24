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Bm\'den Mali İçin "acil Eylem Planı"

Dakar, 24 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM), Mali\'nin Mopti bölgesinde aylardır süren çatışmalar nedeniyle 5 maddelik

Bm\'den Mali İçin "acil Eylem Planı"

Dakar, 24 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM), Mali\'nin Mopti bölgesinde aylardır süren çatışmalar nedeniyle 5 maddelik

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
Bm\'den Mali İçin

Dakar, 24 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM), Mali'nin Mopti bölgesinde aylardır süren çatışmalar nedeniyle 5 maddelik "acil eylem planı" açıkladı.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı ve BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde birkaç aydır artan şiddet olayları nedeniyle birçok sivil can kaybının yaşandığını belirtti.

BM'nin, söz konusu negatif döngüyü kırmak, devlet otoritelerini desteklemek ve sivil can kaybını önlemek amacıyla Oryx adı verilen "acil eylem planı" geliştirdiğini bildiren Annadif, beş maddeden oluşan planın ilk dört ayağını sırasıyla "hassas bölgelerde devriyeleri artırmak", "cezasızlık durumlarıyla mücadele", "yardımların mağdurlara ulaşması için koridor açmak" ve BM ara bulucularının barışın tesisi için taraflarla temasını sağlamak" maddelerinin oluşturduğunu belirtti.

Annadif, acil eylem planının son ayağında ise "mali savunma ve güvenlik birimleriyle koordineli olarak, yerel ve ulusal radyo istasyonlarının yanı sıra geleneksel iletişim araçları vasıtasıyla barış ve birlikte yaşama mesajlarının iletilmesini sağlama"nın yer aldığını aktardı.

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MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasına çıkan çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üstlerinde avcı Dogon grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

(AA/DOĞ/ÖK)

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