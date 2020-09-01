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Bm\'den Kovid-19 Salgınının Cinsiyet Eşitliğindeki İlerlemeyi Olumsuz Etkilediği Uyarısı

Birleşmiş Milletler, 1 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) cinsiyet eşitliğindeki

01 Eylül 2020 Salı 12:39
Bm\'den Kovid-19 Salgınının Cinsiyet Eşitliğindeki İlerlemeyi Olumsuz Etkilediği Uyarısı
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Birleşmiş Milletler, 1 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) cinsiyet eşitliğindeki "hassas" ilerlemeyi olumsuz etkilediğini bildirdi.
Guterres, sivil toplum kuruluşlarından genç kadınların katıldığı sanal ortamda düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğine dikkati çekti.
Salgının cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında on yıllardır kaydedilen "kısıtlı ve hassas" ilerlemeyi tersine çevirdiğini söyleyen Guterres, ilgili karşılık verilmezse bir neslin veya daha fazla kazanımların kaybedileceği uyarısında bulundu
Guterres, salgının başladığından bu yana kadınların, sağlıkçı, öğretmen, önemli çalışan ve aileler ile toplumlarda bakım veren kişiler olarak Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda olduğunu dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının yüzde 70 ila 90'ının kadın olmasına rağmen bunlardan sadece yüzde 30'unun karar verebilen kişiler olarak çalışabildiğini belirten Guterres, salgının fiziksel ile ruhsal sağlığı, eğitimi ve iş gücü katılımını etkilediğini aktardı. 
Guterres, bugün dünya çapında milyonlarca genç kızın okuldan mahrum kaldığını ve bazı ülkelerde ergen hamileliklerin arttığına dair korkutucu bilgiler olduğunu ifade etti.

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Batı Afrika'daki Ebola salgınında, ergen yaştaki kızların okulu bıraktıklarında bir daha asla dönmeyebildiklerini öğrendiklerini kaydeden Guterres, tüm dünyadan hızla yükselen seviyelerde cinsiyet temelli şiddet ihbarları aldıklarını söyledi.
Guterres, "Kısacası salgın, kadınları haklarını kazanırken ve potansiyellerini gerçekleştirirken hatırı sayılır engellere maruz bırakıyor ve karşılaştıkları bu engelleri artırıyor. Kaybedilen ilerlemeyi telafi etmek yıllar hatta nesiller alabilir." ifadesini kullandı.
Salgının, bin yıllık ataerkillik döneminin, kadın, erkek herkese zarar veren erkek egemen bir toplum ve dünyayla sonuçlandığını yeniden gösterdiğine dikkati çeken Guterres, daha eşit, kapsayıcı ve dirençli toplumlar kurmanın vakti olduğunu belirtti. 
Guterres, hükümetlere, ulusal Kovid-19 planlarında kadınların cinsiyet temelli şiddetten korunmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı.
140'dan fazla hükümetin gerekli olan kadın sığınma evlerini belirlemek ve çevrim içi hizmetleri sürdürüp geliştirmek için harekete geçmeyi üstlenmesinin kendini cesaretlendirdiğini aktaran Guterres ayrıca salgının sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmenin kayıtlı ile kayıt dışı ekonomilerde çalışan kadınlara para vermekle başladığını söyledi.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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