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Bm\'den İran\'a Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kalması Çağrısı

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRİC:

Bm\'den İran\'a Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kalması Çağrısı

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRİC:

02 Temmuz 2019 Salı 10:28
Bm\'den İran\'a Nükleer Anlaşmaya Bağlı Kalması Çağrısı

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRİC: "İRAN İSLAM CUMHURİYETİ'NİN BU KARARI ANLAŞMANIN KORUNMASINA YARDIMCI OLMAYACAK VE İRAN HALKINI ANLAŞMANIN SOMUT EKONOMİK FAYDALARINDAN MAHRUM BIRAKACAK"
Birleşmiş Milletler, 2 Temmuz 19 : Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini artırmasına ilişkin açıklamada bulundu. 
İran'ın bu karının endişe verici olduğunu aktaran Dujarric, "İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kararı anlaşmanın korunmasına yardımcı olmayacak ve İran halkını anlaşmanın somut ekonomik faydalarından mahrum bırakacak." dedi. 

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Sorunun yine Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını, aynısının ağırlaştırılmış su için de geçerli olduğunu açıklamıştı. 
ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.
(AA/AK/HÖ)
 

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