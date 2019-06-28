Bm\'den İdlib\'e İnsani Yardım...

Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
(AA/ÖZ/SEL)
Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
(AA/ÖZ/SEL)