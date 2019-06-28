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Bm\'den İdlib\'e İnsani Yardım...

Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi. 

Bm\'den İdlib\'e İnsani Yardım...

Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi. 

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
Bm\'den İdlib\'e İnsani Yardım...

Hatay, 28 Haziran 19 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 27 tır insani yardım gönderildi. 

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BM'nin yardımlarını taşıyan 27 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. 

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi. 

(AA/ÖZ/SEL)

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