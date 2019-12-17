Bm\'den İdlib\'e 40 Tır İnsani Yardım

Hatay, 17 Aralık 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
(AA/TUĞ/FEZ)
Hatay, 17 Aralık 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
Hatay, 17 Aralık 19 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.