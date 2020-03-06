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Bm\'den İdlib\'e 24 Tır İnsani Yardım Malzemesi

Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Bm\'den İdlib\'e 24 Tır İnsani Yardım Malzemesi

Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

06 Mart 2020 Cuma 12:25
Bm\'den İdlib\'e 24 Tır İnsani Yardım Malzemesi
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Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

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Tırlardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
(AA/ÖZ/HÖ)
 

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