Bm\'den İdlib\'e 24 Tır İnsani Yardım Malzemesi

Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
(AA/ÖZ/HÖ)
Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay, 6 Mart 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.