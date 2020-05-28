Bm\'den İdlib\'e 108 Tır İnsani Yardım

Hatay, 28 Mayıs 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
(AA/FEZ)
Hatay, 28 Mayıs 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
Hatay, 28 Mayıs 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
(AA/FEZ)