Bm\'den Gazze\'de Gösteriler Öncesi

OCHA FİLİSTİN KOORDİNATÖRÜ JAMİE MCGOLDRİCK, GAZZE'DE YARIN DÜZENLENECEK "TOPRAK GÜNÜ" GÖSTERİLERİ ÖNCESİ TARAFLARA DAHA FAZLA GERGİNLİK YARATACAK OLAYLARDAN KAÇINMALARI ÇAĞRISI YAPTI

Gazze, 29 Mart 19 (TAK): Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü JamieMcGoldrick, Gazze'de yarın düzenlenecek "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi taraflara daha fazla gerginliğe neden olacak olaylardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yarın düzenlenecek gösterilerde taraflara daha fazla gerginliğe neden olacak olaylardan kaçınmaları çağrısında bulunarak, can kaybı ve yaralanmalar yaşanmaması için gerekli ve yeterli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

OCHA Koordinatörü, "Geçen yıl Gazze'de çok ciddi can kaybı yaşanmıştı. Çocukların hayatını kaybetmesi ve yaralanması, en trajik olaylardandı." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinin mümkün olduğunca şiddet içermeyen araçlar kullanmayı gerektiren uluslararası hukuki yükümlülüklere uygun olması gerektiğini vurgulayan McGoldrick, Hamas yetkililerine de gösterilerin barışçıl niteliğini zedeleyecek olası şiddet olaylarına engel olmaları çağrısında bulundu.

Gazze'de yarın Filistinli tüm grupların katılacağı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenlenecek.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

(AA/AK/FEZ)