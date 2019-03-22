Bm\'den Arakanlı Müslümanların İadesi İçin Kimlik Kartı Vurgusu



BMMYK'NİN KORUMA KONULARINDAN SORUMLU YÜKSEK KOMİSER YARDIMCISI VOLKER TÜRK: "BU KARTLAR, (ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN) KİMLİKLERİNİ VE MYANMAR'A GERİ DÖNÜŞ HAKLARINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ARAÇLAR"

Dakka, 22 Mart 19 (.): Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'in güneyindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlardan topraklarına güven içinde geri dönebilmeleri için geçerli kimlik kartları almalarını istedi.

BMMYK'den yapılan basın açıklamasında, Koruma Konularından Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk'ün Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Arakanlı Müslümanların Myanmar’a gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönebilmesi için gerekli koşulların sağlanması konusunda ilgili Bangladeşli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Şimdiye dek 125 binden fazla mültecinin kayıt yaptırdığı ve kimlik kartı aldığının belirtildiği açıklamada Türk'ün, "Bu kartlar, (Arakanlı Müslümanların) kimliklerini ve Myanmar'a geri dönüş haklarını korumak için önemli araçlar." ifadesi aktarıldı.

Açıklamaya göre, "Arakanlı Müslümanların, dünyadaki 'devletsiz' mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğuna" dikkati çeken Komiser Yardımcısı Türk, "Bunların çoğu uygun kimlik belgelerine asla sahip olamadı." dedi.

Kadınlara ve çocuklara özel ihtimam gösterilmesi gerektiğini belirten Türk, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplardaki yarım milyondan fazla genç kız ve erkekle birlikte, evlerine geri döndüklerinde Arakanlı Müslümanların geleceğini güvenceye almak ve enerjilerini anlamlı ve üretken faaliyetlere yönlendirmek için artık daha fazla mülteciye daha fazla fırsat sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türk, ayrıca, Arakanlı Müslümanların, Bangladeşli ev sahibi toplumların yaşantısı üzerindeki etkilerinin de ele alınması gerektiğini vurguladı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)