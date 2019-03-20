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Bm\'den Abd\'nin Venezuela Yaptırımlarına Eleştiri...

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, ABD\'NİN VENEZUELA\'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARININ ÜLKEDEKİ EKONOMİK DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEĞİ UYARISINI YAPTI

Bm\'den Abd\'nin Venezuela Yaptırımlarına Eleştiri...

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, ABD\'NİN VENEZUELA\'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARININ ÜLKEDEKİ EKONOMİK DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEĞİ UYARISINI YAPTI

20 Mart 2019 Çarşamba 17:30
Bm\'den Abd\'nin Venezuela Yaptırımlarına Eleştiri...

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET, ABD'NİN VENEZUELA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARININ ÜLKEDEKİ EKONOMİK DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEĞİ UYARISINI YAPTI

Cenevre, 20 Mart 19 : Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımların ülkede ekonomik krizi ağırlaştıracağı ve halkın temel hakları ile refahı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda, geçen haziran ayından bu yana Venezuela'da ekonomik ve sosyal hakların dramatik bir şekilde bozulduğunu söyledi.

Ülke genelinde son dönemdeki elektrik kesintilerinin durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Bachelet, bunun Venezuela halkının yiyecek, su ve sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Bachelet, ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlara eleştiride bulunarak, "Venezuela petrolünün ABD'de satılmasıyla alakalı mali transferlere ilişkin son yaptırımların ülkedeki ekonomik krizi ağırlaştırmasından ve halkın temel hakları ile refahı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.

(AA/ID//SEL)

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