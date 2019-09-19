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Bm’de İdlib İçin Ateşkes Oylaması

New York, 19 Eylül 19 : İdlib’de ateşkes için BMGK’da bu akşam iki ayrı karar tasarısı oylanacak. Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tasarısına kendi tasarısıyla karşılık veren Rusya,

Bm’de İdlib İçin Ateşkes Oylaması

New York, 19 Eylül 19 : İdlib’de ateşkes için BMGK’da bu akşam iki ayrı karar tasarısı oylanacak. Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tasarısına kendi tasarısıyla karşılık veren Rusya,

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Bm’de İdlib İçin Ateşkes Oylaması

New York, 19 Eylül 19 : İdlib’de ateşkes için BMGK’da bu akşam iki ayrı karar tasarısı oylanacak. Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tasarısına kendi tasarısıyla karşılık veren Rusya, "teröristlere karşı operasyonları" kapsam dışında tutmak istiyor.

Suriye'nin kuzeybatısında çatışmaların derhal sona ermesini sağlamak üzere diplomatik girişimler hız kazanıyor. Almanya, Belçika ve Kuveyt, "İdlib’deki feci durumun daha da kötüleşmesini önlemek üzere" bir karar tasarısı hazırlayarak Perşembe günü oylama çağrısı yaptı. Tasarı İdlib vilayetinde çatışmaların derhal son bulmasını ve ateşkesin Cumartesi günü yürürlüğe girmesini öngörüyor.

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BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya ise kendi tasarısını oylamaya sunacak. Suriye'deki Beşar Esad rejiminin baş destekçisi olan Rusya'nın tasarısına bir diğer daimi üye Çin de destek veriyor. Rus tasarısında da çatışmaların derhal sona ermesi talep ediliyor, ancak "terörist gruplarla bağlantılı kişi ya da gruplara yönelik askeri operasyonların ateşkes kapsamı dışında tutulması” vurgusu yapılıyor. Batılı devletler bu tür bir formülasyona, yoruma açık olduğu ve Rusya ile Suriye'nin hava saldırılarını sürdürmelerine olanak tanıyacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden karar çıkabilmesi için ilgili tasarının dokuz "kabul" oyu alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ya da İngiltere tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Rusya destekli Suriye ordusunun Nisan ayı sonunda başlattığı geniş kapsamlı operasyonların ardından Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre 960'ı aşkın sivil hayatını kaybetti. BM verilerine göre de 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

(DW/FG)

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