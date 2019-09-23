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Bm\'de 66 Ülkeden Karbon Salınımını Sıfıra İndirme Taahhüdü

BM, 66 ÜLKENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA KARBON SALINIMINI 2050\'YE KADAR SIFIRA İNDİRME TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

Bm\'de 66 Ülkeden Karbon Salınımını Sıfıra İndirme Taahhüdü

BM, 66 ÜLKENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA KARBON SALINIMINI 2050\'YE KADAR SIFIRA İNDİRME TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:54
Bm\'de 66 Ülkeden Karbon Salınımını Sıfıra İndirme Taahhüdü

BM, 66 ÜLKENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA KARBON SALINIMINI 2050'YE KADAR SIFIRA İNDİRME TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

BM, 23 Eylül 19 : Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapacak, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamayacak. 

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Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmayacak. 

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi. 

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

(AA/RU/YIL)
 

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