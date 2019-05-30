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Bm Başkanlığındaki Rcc\'den Hudeyde Açıklaması

RCC BAŞKANI MICHAEL ANKER LOLLESGAARD:

Bm Başkanlığındaki Rcc\'den Hudeyde Açıklaması

RCC BAŞKANI MICHAEL ANKER LOLLESGAARD:

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:16
Bm Başkanlığındaki Rcc\'den Hudeyde Açıklaması

RCC BAŞKANI MICHAEL ANKER LOLLESGAARD: "BM EKİBİYLE, STOCKHOLM ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDİYORUZ"

Sana, 30 Mayıs 19 : Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard, Yemen'de stratejik öneme sahip Hudeyde ilinde Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, Lollesgaard, Husi yönetimine bağlı Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile başkent Sana'da bir araya geldi.

Lollesgaard, görüşmede, "BM ekibiyle, Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ayrıca yeniden düzenleme komitesi çerçevesinde Yemen hükümeti ve Husi heyetleri arasında görüşmelerin gerçekleştirilmesi için de çalışıyoruz." dedi.

Husi yönetimine bağlı Dışişleri Bakanı Şeref ise Yemenlilerin akan kanın durması için Stockholm'daki görüşmelerde ve tek taraflı olarak yeniden düzenlemenin sağlanması gibi anlaşmanın uygulanması adına önceki dönemlerde tavizler verdiklerini söyledi.

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Şeref ayrıca hükümetlerinin, Hudeyde anlaşmasının başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak adına BM komitesine her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.  

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, yaklaşık 2 hafta önce Stockholm Anlaşması kapsamında Husilerin; Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekildiğini açıklamıştı. Ancak Yemen hükümeti Husileri Stockholm Anlaşması'nı ihlal ederek söz konusu limanları Husilere ait militanlara teslim etmekle suçlamıştı.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA/AK/GÜL)

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