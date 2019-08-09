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Bm, Abd\'nin Venezuela\'ya Uyguladığı Son Yaptırımlardan Endişeli

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET: -

Bm, Abd\'nin Venezuela\'ya Uyguladığı Son Yaptırımlardan Endişeli

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET: -

09 Ağustos 2019 Cuma 06:40
Bm, Abd\'nin Venezuela\'ya Uyguladığı Son Yaptırımlardan Endişeli

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ MİCHELLE BACHELET: - "BU YAPTIRIMLAR AŞIRI DERECEDE GENİŞ VE HALKIN EN SAVUNMASIZ KESİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİYİ AZALTMAK İÇİN YETERLİ TEDBİRLERİ İÇERMİYOR"
Ankara, 9 Ağustos 19 : Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırımlara ilişkin, "Bu yaptırımlar aşırı derecede geniş ve halkın en savunmasız kesimleri üzerindeki etkiyi azaltmak için yeterli tedbirleri içermiyor. Özellikle bir dizi temel ihtiyaç eksikliğinin yaşandığı bir ülkede, sağlık ve gıda hakları üzerinde büyük sonuçları olmasından korkuyorum." ifadesini kullandı.
BM'nin sitesindeki habere göre, Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı son yaptırımların aşırı geniş olduğunu ve bu yaptırımlardan endişe duyduğunu belirtti.
Bachelet, "Bu yaptırımlar aşırı derecede geniş ve halkın en savunmasız kesimleri üzerindeki etkiyi azaltmak için yeterli tedbirleri içermiyor. Özellikle bir dizi temel ihtiyaç eksikliğinin yaşandığı bir ülkede, sağlık ve gıda hakları üzerinde büyük sonuçları olmasından korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yaptırımların 2013 ila 2018'de yaklaşık yüzde 48 küçülen ülke ekonomisine ciddi zararlar verebileceğine dikkati çeken Bachelet, Venezuela'ya Ağustos 2017 ile Ocak 2019 arasında uygulanan ekonomik yaptırımların ülkedeki krizi daha da derinleştirdiğine işaret etti.
Venezuela'nın döviz gelirini çoğunlukla petrol ihracatından elde ettiğini belirten Bachelet, bu işi yapan şirketlerin büyük bir kısmının da ABD piyasasıyla ilişkili olduğunu bildirdi.
ULUSLARARASI TOPLUMA "BİRLİKTE ÇALIŞMA" ÇAĞRISI
ABD'nin son yaptırımlarının giysi ve ilaç gibi ürünleri kapsamadığını ancak yaptırımların krizin etkilerini ve insani durumu kötüleştirdiğini vurgulayan Bachelet, şunları kaydetti:

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"Geniş kapsamlı tek taraflı yaptırımların, insanların ekonomik haklarının yanı sıra gıda ve sağlık hakları da dahil temel insan haklarından yoksun bırakılmasına yol açabileceğini ve insani yardımların sağlanmasına engel teşkil edebileceğini gösteren birçok kanıt var. En kesin yaptırımlar dahi güçlü insan hakları güvencelerine tabi tutulmalıdır."
Bachelet, hem uluslararası toplumda hem de Venezuela'da etki sahibi olan aktörlere, ülkede uzun zamandır süren krizin siyasi çözümü için bir araya gelinmesi ve birlikte çalışılması çağrısında bulundu.
VENEZUELA'NIN ABD'DEKİ MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI
ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.
"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile iş yapan şirketlere ABD tarafından yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini vermiş ve "Maduro hükümeti ile iş yapmak isteyen üçüncü şahıslara bir uyarıda bulunuyoruz; çok dikkatli ilerleyin. Yozlaşmış ve tükenmekte olan bir rejimden faydalanmak için ABD ile olan ekonomik çıkarları riske atmaya gerek yok." ifadesini kullanmıştı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların tedarik edilemediğini açıklamıştı
(AA/AK/ÖK)
 

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