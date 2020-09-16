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Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır\'dan Doğu Akdeniz\'deki Gerilimin Diyalog İle Çözülmesi Çağrısı

Birleşmiş Milletler, 16 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz\'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, \'\'BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM\'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları...

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır\'dan Doğu Akdeniz\'deki Gerilimin Diyalog İle Çözülmesi Çağrısı
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Birleşmiş Milletler, 16 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, ''BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek.'' dedi. 
Bozkır, BM Genel Kurulu'nda yapılan törenle görevini devraldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta başlayacak BM zirvesi ve gündemi değerlendirdi. 
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bozkır, ''BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek.'' değerlendirmesinde bulundu. 
KOVİD-19 AŞISI ''ADİL'' DAĞITILMALI 
Yeni tip koronarivüs (Kovid-19) salgının ise küresel bir sorun olduğunu ve küresel bir çözüm gerektiğini belirten Bozkır,  koronavirüs aşısı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve aşının  ''adil'' bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı. 
BM GÜVENLİK KONSEYİ, 21. YÜZYILIN GERÇEKLERİNİ YANSITLAMALI 
BM Güvenlik Konseyi'nde reformun son derece önemli olduğunu da değinen Bozkır, '' BM Güvenlik Konseyi üyeliği ve çalışma metodunun 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtması gerektiğini söyledi ve üye ülkelerin reform görüşmeleri sürecinde aktif ve pragmatik yaklaşım ve katılımlarıyla anlamlı bir ilerleme kaydedilmesini temenni etti. 

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22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri için bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının New York'a gelmeyi düşündüğünü ancak New York'un 14 günlük karantina kuralı nedeniyle planların değiştini belirten Bozkır, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 14 günlük karantina nedeniyle New York'a gelmesinin imkansızlaştığını söyledi. 
''BM'NİN GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYMUYORUM'' 
Bozkır, AA muhabirinin BM'nin reformsuz ve ABD Başkanı Donald Trump'a rağmen ayakta kalıp kalamayacağı ve çok taraflı sistemin geleceğinden endişe duyup duymadığı sorusuna ise, ''BM, dünyaya güçlü bir şekilde işini yaptığını gösterir ve rüzgarı arkasına alırsa, hiç kimsenin ya da hiçbir ülkenin bu kurumu kaldıracağını ya da gücünü azaltacağını düşünmüyorum... BM'nin geleceğinden endişe duymuyorum, yerinin doldurulamaz olduğuna ve bir 75 yıl daha bizimle olacağına güvenim tam.'' yanıtını verdi.
BM GENEL KURULU KOVİD-19 ÖZEL OTURUMU DÜZENLEYECEK 
Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurulu oturumları sırasında Kovid-19 konulu özel bir oturum da düzenleneceğini ve toplantı tarihinin henüz kesinleşmediğini sözlerine ekledi.
(AA/AK/FEZ)
 

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