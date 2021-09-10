banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurultay sarhoşu oldular!
Kurultay sarhoşu oldular!
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan 2 şahıs tutuklu yargılanacak
Cezaevine göndrildiler
Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
Mahkemelerin elektrikleri kesildi
banner376
Flaş Haber
127'si yerel 161 pozitif vaka
Kapat

BM Zirvesi'ne 130'dan fazla başkanın katılması bekleniyor

BM, 10 Eylül 21 (TAK): Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 21 Eylül'de başlayacak BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri'ne 83 devlet başkanı ile 55 hükümet başkanının katılımının beklendiğini bildirdi.

10 Eylül 2021 Cuma 09:45
BM Zirvesi'ne 130'dan fazla başkanın katılması bekleniyor

Görevini gelecek hafta 76. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devredecek Bozkır, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bozkır, başkanlığı döneminde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) BM'nin çalışma yöntemlerini de etkilediğini ve örgütün bir süre herkes gibi çalışmalarını çevirim içi yürütmek zorunda kaldığını belirterek, salgın sürecinde BM Genel Merkezi'ni normale döndürmenin önceliği olduğunu söyledi.

Başkanlığını yaptığı BM 75. Genel Kurulunun salgın koşullarında şimdiye kadar 101 toplantı yaptığını, 320'den fazla karar kabul ettiğini anlatan Bozkır, bu süreçte 16 üst düzey toplantı ile biri Kovid-19, diğeri ise yolsuzluk üzerine iki özel oturum düzenlediklerini belirtti.

BM'nin Kovid-19 ya da sel, terör saldırısı gibi farklı acil duruma hazır olmadığına dikkati çeken Bozkır, salgın sürecinde örgütün çalışmalarını yürütebilmesi için elektronik oylama sistemi de kurulduğunu ifade etti.

Gelecekte herhangi bir acil durum olması durumunda elektronik oylama sistemiyle BM'nin çalışmalarına devam edebileceğini kaydeden Bozkır, ancak bunun yeterli olmadığını ve farklı alternatifler de bulunması gerektiğini söyledi.

Genel Kurulun kadınlar ve yoksul ülkelerin sorunlarına ağırlık verdiğini, bu konuların başkanlığının öncelikleri arasında yer adlığını ifade eden Bozkır, "Çok şey başardığımıza inanıyorum ancak bu yeterli değil." dedi.

Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak Katar, Azerbaycan, Türkiye, Kuveyt, Karayip Adaları, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kenya, Bangladeş, Pakistan ve Rusya'yı ziyaret ettiğini anlatarak, BM'nin hizmet ettiği insanlara ulaşması, onları dinlemesi, onların yanında olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

banner341
Bozkır, ayrıca Genel Kurulun güçlendirilebilmesi için daha kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katılım hakkında da bilgi veren Bozkır, 83 devlet başkanı ile 55 hükümet başkanının New York'a gelmeyi planladığını, 26 liderin video mesaj göndereceğini, katılacaklar arasında 23 dışişleri bakanının da olmasının beklendiğini dile getirdi.

BOZKIR, GENEL KURUL BAŞKANLIĞININ ARDINDAN MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİNE DÖNECEK

BM Genel Kurul Başkanlığının ardından milletvekilliği görevine döneceğini belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM Genel Kurul Başkanına maaş ödenmiyor, konaklama ve sağlık sigortası da sağlanmıyor. Benim masraflarım Türk hükümetince karşılandı. Birçok kişi bu üçünün sağlanmadığını bilmiyor. Ülkem benimle mükemmel ilgilendi fakat küçük ülkeler için bu zor olabilir ve başka yerlere yönelebilirler. Bu yüzden Genel Kurul başkanlarına BM tarafından maaş ödenmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum."

BM'NİN KRİZLERLE MÜCADELE İÇİN KAPASİTESİNİ ARTIRMASI GEREK

Bozkır, BM'nin, çıkmadan önce krizlerle mücadele kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayarak, "Krizin yaklaştığını gördüğümüzde orada olmamız, durdurmaya çalışmamız gerek. BM'nin bunu yaptığını görmedim, her zaman kriz sonrası orada. Bu tür bir yaklaşım benimseyebilirsek ve BM'ye bunu yapabilecek kapasiteyi sağlayabilirsek ki bu bazen askeri müdahale de olabilir, sadece barış gücü değil çünkü barış gücü sonrasında geliyor. Krizleri önlemek için bazen askeri desteğe ihtiyaç duyulabilir." diye konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 10.09.2021 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla aşı pasaportu uygulanacak
İskoçya'da 1 Ekim itibarıyla aşı pasaportu uygulanacak
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
AB seyahat listesini güncelledi
AB seyahat listesini güncelledi
AB: "Taliban ile koşullu ilişki kurmalı"
AB: "Taliban ile koşullu ilişki kurmalı"
Blinken, Taliban'a charter uçuşlara izin vermesi çağrısı yaptı
Blinken, Taliban'a charter uçuşlara izin vermesi çağrısı yaptı
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastanesindeki yangında 10 kişi öldü
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastanesindeki yangında 10 kişi öldü
İklim değişikliğiyle mücadele etmeyen petrol şirketlerini 1 trilyon dolarlık risk bekliyor
İklim değişikliğiyle mücadele etmeyen petrol şirketlerini 1 trilyon dolarlık risk bekliyor
Leyen’den Kızılyürek’e Türkiye ile ilgili cevap
Leyen’den Kızılyürek’e Türkiye ile ilgili cevap
Avrupa kıtasında en sıcak yaz yaşandı
Avrupa kıtasında en sıcak yaz yaşandı
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim