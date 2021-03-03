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BM: Yunanistan sığınmacıları geri iterek uluslararası hukuku ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ın geçen hafta çok sayıda sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesinin; 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği hukukunun "açıkça" ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 08:50
BM: Yunanistan sığınmacıları geri iterek uluslararası hukuku ihlal ediyor
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Boris Cheshirkov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan'ın onlarca sığınmacıyı, değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Cheshirkov, "Yunanistan'ın hem kara hem de deniz sınırlarından (sığınmacıları) geri itmesi durumu, geçen yıl boyunca yakından takip ettiğimiz bir durum" dedi.

2020 öncesi yıllarda da Yunanistan'a hem denizden hem de karadan ulaşmaya çalışan ve ardından sığınmacıların geri itildiğine dair haberlere ilişkin sürekli endişelerini dile getirdiklerini belirten Cheshirkov, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

"Sözleşmeler ve AB hukuku, sığınma hakkını koruyor"

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18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından Midilli Adası'ndaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubun darbedildikten, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra geri itilmesine ilişkin Cheshirkov, aralarında çocukların da olduğu grubun 17 Şubat'ta Midilli Adası'nın kuzey kıyılarına ulaştığına dair bilgi edindiklerini açıkladı.

Cheshirkov, "Açıkçası, 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği (AB) hukuku, devletlerin insanların sığınma talep etme hakkını korumasını, geri itilmelerden korunmalarını ve normal sığınma sürecinden geçmeden geri gönderilmemeleri gerektiğini emretmektedir" dedi.

Yunanistan, 80 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye geri itti

Yunanistan'ın en son geçen hafta onlarca sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesine Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği belirtilmiş, bu kişilerin Türk sınır birliklerince kurtarıldığı vurgulanmıştı.

Yunanistan, 4 yılda 80 binden fazla sığınmacıyı Türkiye'ye geri itti.

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Anahtar Kelimeler:
BmYunanistanSığınmacılar
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