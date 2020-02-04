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BM Yunanistan'a adalardaki göçmenleri anakaraya taşıma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHRC) Yunanistan Sözcüsü Boris Cheshirkov, Yunan makamlarına adalardaki göçmenleri ana karaya taşıma planlarını hızlandırmaları ve refakatsiz çocuklar için yeterli bakımı sağlamaları çağrısında bulundu.

BM Yunanistan'a adalardaki göçmenleri anakaraya taşıma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHRC) Yunanistan Sözcüsü Boris Cheshirkov, Yunan makamlarına adalardaki göçmenleri ana karaya taşıma planlarını hızlandırmaları ve refakatsiz çocuklar için yeterli bakımı sağlamaları çağrısında bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 07:35
BM Yunanistan'a adalardaki göçmenleri anakaraya taşıma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHRC) Yunanistan Sözcüsü Boris Cheshirkov,  AA muhabirinin, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

İltica işlemlerinin yavaş ilerlemesine ve kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenlerle polis arasında çıkan arbedeye değinen Cheshirkov, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Moria kabul merkezinde ve yakınındaki zeytinliklerde kalan bir dizi insanın, zor yaşam koşullarını ve uzun sığınma prosedürlerini protesto ettiğini anlıyor." dedi.

Cheshirkov, Ege'deki Midilli (Lesvos), Sakız (Hios), Sisam (Samos), Lerios (Leros) ve İstanköy'de (Kos) şu anda yaklaşık 6 bin kişilik alanda 36 binden fazla insanın yaşadığını belirterek, "Çatışmalardan kaçan bu insanların, yeterli barınma imkanlarına, tuvaletlere, hızlı ve adil biçimde sığınmaya ve güvenliğe ihtiyacı bulunuyor. Yunan makamlarına, binlerce kişiyi adalardan ana karaya taşıma planlarını hızlandırma, kalacaklar için kabul koşullarını iyileştirme, adil ve etkin sığınma prosedürlerini sağlama, refakatsiz çocuklar ve korunmasız diğer insanlar için yeterli bakımı sağlama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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POLİS İLE GÖÇMENLER ARASINDA ARBEDE

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, bugün iltica işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenlerle polis arasında arbede çıktı.

Moria kampı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi Ada'nın merkezine yürümek isteyince polis ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, göçmenlerle polis arasında çıkan arbedede aralarında küçük yaşta çocukların bulunduğu çok sayıda kişi polisin kullandığı gazdan etkilendi.


 

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:48
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BM Yunanistan çağrıAdalardaki Göçmenleri Anakaraya Taşıyın
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