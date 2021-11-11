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BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu yılın ilk yarısında şiddet ve iç çatışmalar nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının arttığını bildirdi.

11 Kasım 2021 Perşembe 13:45
BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"

BMMYK'nın yayımladığı Yıl Ortası Raporu'nda, bu yılın ilk yarısında yerinden edilmelerin sebepleri ele alındı.

Rapora göre, yerinden edilen kişi sayısı Ocak-Haziran 2021'de, bir önceki yılın ikinci yarısına kıyasla artış göstererek 84 milyona yükseldi.

51 milyon kişi kendi ülkesinde yerinden edilirken, ülke içi yerinden edilmeler en fazla Afrika'da görüldü.

2021'in ilk yarısında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1,3 milyon, Etiyopya'da 1,2 milyon kişi ülkelerindeki şiddet ve iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk etti.

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Aynı dönemde Myanmar ve Afganistan'da da iç çatışmalar, zorla yerinden edilmeleri tetikledi.

Yerinden edilmeler nedeniyle dünyada mülteci sayısı artarken, 2021'in ilk yarısında toplam mülteci sayısı 21 milyona yaklaştı.

Söz konusu dönemde Orta Afrika Cumhuriyeti'nden 71 bin 800, Güney Sudan'dan 61 bin 700, Suriye'den 38 bin 800, Afganistan'dan 25 bin 200 ve Nijerya'dan 20 bin 300 kişi iltica etti.

Öte yandan raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan sınır tedbirleri, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği gibi etkenlerin de yerinden edilenlerin insani durumunu daha kötüye götürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 11.11.2021 16:18
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