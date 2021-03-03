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BM Yemen'deki gıda krizinin çözülmesi için çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de gıda güvenliğini tehdit eden yakıt kıtlığına çözüm çağrısında bulundu.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:45
BM Yemen'deki gıda krizinin çözülmesi için çağrı yaptı
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'deki yakıt kıtlığının, ülkede zaten felaket durumda olan gıda güvenliğini çok daha kötü hale getirdiği uyarısı yaptı.

Açıklamada, Yemen'in El Hudeyde limanına 3 Ocak'tan bu yana akaryakıt gemisinin yanaşmasına izin verilmediği, 350 bin metrik tondan fazla yakıt taşıyan 13 tankerin Yemen kıyılarında tutulduğu belirtildi.

Ayrıca insanların araçlarına yakıt almak için üç güne kadar sıra beklediği ya da fiyatların yüzde 180 daha yüksek olduğu paralel pazarlara yöneldiği vurgulandı.

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50 bin insan açlıkla mücadele ediyor

Ülkedeki uzun süredir süregelen yakıt kıtlığı, temiz suya ve elektriğe ulaşmayı da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, jeneratörlerin kullanıldığı sağlık tesislerinde bile yakıt eksikliği nedeniyle elektrik olmadığına dikkat çekiyor.

2021 gıda güvenliği tahminlerinde ülkede 50 bin insan açlıkla mücadele ediyor.
11 milyon kişi de hem kendilerini hem ailelerini doyurmak için uğraşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BmYemenGıda Krizi
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