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BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

05 Şubat 2019 Salı 07:38
BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki krizi endişeyle izlediğini söyledi.

İlgili ülkelerle çeşitli girişimleri görüştüğünü belirten Guterres, ''BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusunda destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı.'' dedi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela'daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat Perşembe Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak.

Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

 

Son Güncelleme: 05.02.2019 10:41
Anahtar Kelimeler:
BmVenezuela
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