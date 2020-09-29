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BM ve Almanya Libya Konulu Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

5 Ekim'de yapılması beklenen toplantı, Libya konulu Berlin Konferansı'nın bir uzantısı olacak.

29 Eylül 2020 Salı 09:53
BM ve Almanya Libya Konulu Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak
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5 Ekim'de yapılması beklenen toplantı, Libya konulu Berlin Konferansı'nın bir uzantısı olacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean Alam, BM ile Almanya'nın, Berlin Konferansı'nın bir uzantısı olarak bakanlar düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapmaya karar verdiğini belirtti.
Libya El-Ahrar kanalında yer verilen açıklamasında Alam, BM ile Almanya'nın bakanlar düzeyinde ev sahipliği yapacağı toplantının, "ocak ayında Libya konulu Berlin Konferansı'nda verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak için yapılan çabaların bir parçası" olduğunu ifade etti.
Açıklamada, 5 Ekim'de yapılacağı ifade edilen toplantıda, üst düzey yetkililerin yanı sıra Berlin Konferansı katılımcılarının da yer alacağı kaydedildi.
Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.
Fas'ta bugün yapılması planlanan Libya toplantısı ertelendi
Fas Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ülkede bugün yapılması planlanan Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turunun ertelendiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, salı günü (bugün) başlamayacak. Toplantının başlama tarihi, ilerleyen saatlerde belirlenecektir." dedi.

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Yetkili toplantıyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer vermedi. 
Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili, Fas'ta yapılacak Libya Diyalog Toplantısı'na Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in katılacağını ifade etmişti. 
LİBYA DİYALOG TOPLANTISI
Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.
Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı. 
Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.
Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 10:19
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