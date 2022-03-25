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BM: Ukrayna nüfusunun yüzde 45'i gıdaya erişim sorunu yaşıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da nüfusun yüzde 45'inin yeterli miktarda gıda bulamamaktan endişe ettiğini bildirdi.

25 Mart 2022 Cuma 19:00
BM: Ukrayna nüfusunun yüzde 45'i gıdaya erişim sorunu yaşıyor

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Sözcüsü Tomson Phiri, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda güvenliğine dair son durumu ele aldı.

Phiri, savaşın bir aydan fazladır sürdüğü Ukrayna'da her 5 kişiden birinin gıdaya erişimdeki zorluktan ötürü öğünlerini azalttığı ve yetişkinlerin, çocuklara yiyecek kalması için daha az yedikleri bilgisini aktardı.

Ukrayna'daki gıda tedarik zincirinin aksadığını vurgulayan Phiri, "Çok sayıda tır ve trenin yok edilmesi, havalimanlarının bombalanması ve süpermarketlerin boşaltılması, milyonlarca Ukraynalının gıdaya erişimini olumsuz etkiledi." açıklamasında bulundu.

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MARİUPOL'DA GIDA REZERVLERİ BİTMEK ÜZERE

Phiri, kuşatma altındaki Mariupol'de gıdaya erişim durumunun daha kötü olduğuna dikkati çekerek, "Mariupol'da su ve gıda rezervleri bitmek üzere. 24 Şubat'tan bu yana şehre insani yardım erişimine izin verilmiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da gıdaya erişim sorununun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten Phiri, "WFP'nin tahminlerine göre Ukrayna nüfusunun yüzde 45'i, yeterli gıdaya erişemediği için endişe duyuyor." bilgisini paylaştı.

Phiri, WFP'nin Ukrayna'ya gıda yardımlarını hızlandırdığını söyledi ve 2 hafta içinde 1,2 milyon, bir ay içinde ise 2,4 milyon kişiye gıda yardımı yapmayı planladıklarını kaydetti

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Son Güncelleme: 26.03.2022 00:56
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