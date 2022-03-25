BM: “Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-24 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 725 bin 806 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana en az 1081 sivil hayatını kaybetti, 1707 sivil yaralandı.