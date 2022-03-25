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BM: “Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti”

UKRAYNA'DAN 3 MİLYON 725 BİN 806 MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

25 Mart 2022 Cuma 17:45
BM: “Ukrayna'da en az 1081 sivil hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-24 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 725 bin 806 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

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Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 206 bin 119), Romanya (572 bin 754) ve Moldova'ya (376 bin 748) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana en az 1081 sivil hayatını kaybetti, 1707 sivil yaralandı.

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Son Güncelleme: 26.03.2022 00:59
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