BM: Türk hükümeti eleştirel ve muhalif sesleri zenginlik olarak görmeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, "Türk yetkililere, eleştirel ve muhalif sesleri 'istikrarsızlaştırıcı olarak' değil tam tersine sosyal diyaloğa katkı sunan bir değer olarak görmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

Gezi eylemlerindeki rolleri nedeniyle suçlanan ve yapılan yargılamaları eleştiren Bachelet, "Son günlerde Gezi eylemleri nedeniyle "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan yargılanan 16 sivil toplum aktivistin davası, uluslararası hukuk standartlarını karşılamayan diğer birçok yargılamanın bir benzerini oluşturuyor." dedi.