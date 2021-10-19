BM: Taliban çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Afganistan'daki çocuk felci aşı kampanyasının 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

UNICEF tarafından 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği açıklandı.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade edildi.