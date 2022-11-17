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BM, Tahıl Koridoru Anlaşmasının Süresinin Yenilenmesine Dair “İhtiyatlı İyimser“

Bm, Tahıl Koridoru Anlaşmasının Süresinin Yenilenmesine Dair "ihtiyatlı İyimser"

17 Kasım 2022 Perşembe 11:00
BM, Tahıl Koridoru Anlaşmasının Süresinin Yenilenmesine Dair “İhtiyatlı İyimser“

Birleşmiş Milletlerin (BM), Ukrayna'dan tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın yenilenmesi konusunda "ihtiyatlı iyimser" olduğu belirtildi.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım'da sona erecek.

BM'den adı belirtilmeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda ihtiyatlı şekilde iyimser olmak için nedenlerimiz var. BM bunu mümkün kılmak için yorulmadan çalışıyor." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisine göre, özel sektörün de Rusya'dan gelen gübre takasına yeniden katılmaya istekli olduğu düşünülüyor.

Rus makamları ise Batılı yaptırımların anlaşmaya rağmen ülkenin tahıl ve gübre ihracatını dolaylı olarak engellediğinden şikayet ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, salı günü Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nin oturum aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Guterres ile görüştüğünü belirterek, "Genel Sekreter, ABD ve AB'nin kendisine kağıt üzerinde de vaatler verdiğini aktardı. Bu vaatler, iyi niyeti içeriyor gibi görünüyor. Bunlar uygulanırsa, Rus gübre ve tahılının sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak. Ancak mesele kağıt değil, bunların uygulanmasıdır. Genel Sekreter, bunun kendisi için öncelikli bir konu olduğuna yemin etti. Bunun gerçekleşeceğini umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de anlaşmanın yenilenmesini görüşmek üzere salı günü İstanbul'da Rus ve Türk yetkililerle bir araya gelmişti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 11:37
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