BM: Suriye'de 29 bebek soğuk ve açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El Hol Kampı'nda son 8 haftada 29 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, yayımladığı bir açıklama ile dondurucu soğukların da etkisiyle Suriyeli bebeklerin genellikle hipotermi nedeniyle öldüklerini bildirdi.

Şu anda El Hol Kampı'nda en az 33 bin kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, insani durumun kritik aşamada olduğu, kampa gelenlerin ısıtıcı ve battaniye gibi olanakların dahi bulunmadığına da vurgu yapıldı.

Kamptakilerin ağırlıklı olarak IŞİD'e karşı savaşın devam ettiği Deyrez Zor kentinden kaçmayı başardıkları ve yürüyerek günler süren yolculukların ardından buraya ulaştıkları aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, kampa ulaşanların yetersiz beslenmenin de etkisiyle yorgun ve bitkin halde olduklarını, kampa erişimlerinin bürokratik engeller ile güvenlik kısıtlamaları nedeniyle engellendiğini bildirdi.