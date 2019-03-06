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BM Soruşturmacısı Uygur kamplarını yerinde görmek için Çin'e ziyaret talebinde bulundu

BM Soruşturmacısı Uygur kamplarını yerinde görmek için Çin'e ziyaret talebinde bulundu

06 Mart 2019 Çarşamba 11:09
BM Soruşturmacısı Uygur kamplarını yerinde görmek için Çin'e ziyaret talebinde bulundu

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dini Özgürlükler Soruşturmacısı Salı günü Çin hükümetine ilettiği başvuru ile Sincan bölgesini ziyaret edebilmek için izin talebinde bulundu. Sincan, BM raporlarına göre yaklaşık 1 milyon etnik Uygur ve diğer Müslümanların tutulduğu kampların olduğu yer olarak biliniyor.

Uluslararası kamuoyunun giderek büyüyen tepkisi karşısında Çin konuya ilişkin diplomatik girişimlerini arttırarak söz konusu 'eğitim' kamplarının radikal unsurların topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasını amaçladığı tezini işliyor.

Çinli diplomatlar bir süredir "Radikal İslamcı grupların absürt öğretilerinin bu bölgede birçok insanı katil canilere dönüştürdüğünü" ileri sürüyor.

BM Özel Soruşturmacısı Ahmed Şahid Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çin'in batı eyaleti Sincan'a gitmek için izin talep ettim. Orada olanları birinci elden görüp anlamak için bu şart. Buradaki kamplardan gelen bilgilere ilişkin haklı endişeler doğdu."

Çin henüz talebe karşılık vermedi
Çin henüz Şahid'in talebine karşılık vermedi. Maldivler'de eski bakan olan Şahid, Çin'e talebini birkaç farklı raportör ile birlikte ilettiğini ve ülkedeki 'radikalleşmeyi önleme' yasasının etkilerini incelemek için Kasım ayından bu yana çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ifade ediyor.

Çin'e iletilen BM mektubunda ayrıca ülkede azınlıklara ilişkin genel düzenlemeler, Türk kökenli Müslümanlara yönelik tutum, dil ve din konusunda azınlıkların hakları, Kazakların durumu ve temel haklarına ilişkin kaygılar iletiliyor.

Gözaltında yaşanan ölümler, fiziki ve psikolojik işkence ve sağlık durumu iyi olmayanların tıbbi tedavi görmelerine müsaade edilmediği iddialarını yerinde incelemek isteyen BM, Çin'in radikalleşme olarak tanımladığı durumların çoğunluğunun insanların sakallarının şekli ve isim tercihlerinin olduğu belirtiliyor.

ABD Kongresi'nde görev yapan bir grup avukat vekil Çin'in hak ihlalleri karşısında Trump yönetimine yaptırım teklifi sunacaklarını ifade etmişlerdi.

Anahtar Kelimeler:
Bm Soruşturmacısı
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