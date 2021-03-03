BM: Somali'de günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki gıda krizi, ailelerin günde bir kez yemek yediği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ağustosa kadar 5 yaş altı yaklaşık 850 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabileceğine de işaret edildi.

Ülkede, 2020'de 1,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalırken, bu yıl da 3,1 milyon kişiye insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

BM'ye göre, bu sene ülkedeki insani yardım faaliyetleri için 1 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.



