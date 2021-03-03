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BM: Somali'de günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomisini olumsuz etkilediği Somali'de evlerde günde yalnızca bir öğün yemek yenebildiğini bildirdi.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:30
BM: Somali'de günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor
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OCHA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki gıda krizi, ailelerin günde bir kez yemek yediği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ağustosa kadar 5 yaş altı yaklaşık 850 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabileceğine de işaret edildi.
Ülkede, 2020'de 1,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalırken, bu yıl da 3,1 milyon kişiye insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

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Somali hükümeti ve BM'ye göre, bu sene ülkedeki insani yardım faaliyetleri için 1 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

 

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Son Güncelleme: 03.03.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
SomaliBm
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