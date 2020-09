BM Raporu: “Her yıl yaklaşık 1,6 Trilyon Dolar kara para aklanıyor“

Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.

Uluslararası finans alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda oluşturulan BM paneli, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

7 TRİLYON DOLAR VERGİ CENNETLERİNDE SAKLANIYOR

Yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğine dikkat çekilen raporda, kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA BANKA VERGİ KAÇAKÇILARI VE KARA PARA AKLAYANLARLA GİZLİ İŞBİRLİĞİNDE



BM paneli eş başkanı ve eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığına dikkati çekti.Grybauskaite, ''Hepimiz, özellikle de yoksullar soyuluyor. Yoksulluk, iklim değişikliği ve Kovid-19 gibi büyük sorunların üstesinden gelmek için finans sistemine güven çok önemli.'' dedi.BM paneli eş başkanı eski Nijer Başbakanı İbrahim Mayaki ise suç örgütlerinin pandemiyi istismar ettiğine dikkati çekerek, salgının yayılmasını engelleyecek, insanları yaşatacak ve evlere gıda girmesini sağlayacak kaynakların kötüye kullanıldığı ve yolsuzluk ile buhar olduğunu belirtti.