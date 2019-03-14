BM: Paris İklim Sözleşmesi’nin maliyeti 22 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayınlanan bir rapor, Paris İklim Sözleşmesi’nin küresel anlamda taleplerini yerine getirmek için 22 trilyon dolara ihtiyaç olduğunu ancak, hava kirliliğinin giderilmesi halinde sağlıkta elde edilecek ek faydanın 54 trilyon dolara ulaşacağını ortaya koydu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de BM konferansında sunulan 6. Küresel Çevre Görünümü raporu hava kirliliği, içme sularının kirlenmesi ve gıda sıkıntısı konusunda çarpıcı rakamları ortaya koydu.

70 ülkede 250’ye yakın bilim adamının 6 yıl süren çalışması sonucu ortaya çıkan 740 sayfalık raporda, içme sularının kirlenmesi sonucu, mikroplara karşı dayanıklılığın düşmesinin 2050 yılında en önemli ölüm nedenlerinden birisi olacağı, bu sorunun kadın ve erkek doğurganlığına ve çocukların sinirsel gelişimine büyük zarar vereceği uyarısında bulunuldu.

Ülkelerin, gayri safi yurt içi milli hasılalarının yüzde 2’sinin çevre duyarlı yatırımlara ayırması için teşvik edilen raporda, bunun küresel ısınma ve su sorunun giderilmesi dışında uzun dönemde kalkınmaya da büyük yarar sağlayacağına işaret edildi.

Daha az et ağırlıklı yemek alışkanlığı ve gıda israfının önüne geçilmesiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda üretimi talebinin yüzde 50 düşeceği görüşü dile getirilen raporda, bunun da 2050 yılına kadar yer yüzünde yaşayan 9-10 milyar insanın doyurulmasına tamamen olanak sağlayacağı kaydedildi.

Raporda, küresel anlamda gıda yiyeceklerinin yüzde 33’ünün israf edildiği uyarısı yapılırken, sanayileşmiş ülkelerde gıda israfının yüzde 56’ya çıktığı uyarısında bulunuldu.

Raporda, her yıl okyanuslara karışan 8 milyon ton plastik çöpün önüne geçilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca iklim değişikliği, hayvan ve bitki türlerinde görülen büyük kayıplar, 10 milyara yaklaşan dünya nüfusu, toprakların çoraklaşması, hava kirliliği, hormonları değiştiren kimyasallar, böcek ilaçları ve plastiklerin sudaki varlığının, gezegeni insanlar için gitgide daha sağlıksız bir yer haline getirdiğine işaret edildi.

Raporda, hava kirliliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne, 5 trilyon dolar zarara yol açtığı, su kirliliğine bağlı rahatsızlıkların da yılda 1,4 milyon kişinin ölümünden sorumlu olduğu kaydedildi.