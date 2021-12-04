BM Özel Raportörü'nden açıklama

Sri Lanka özel oturumu sonrasında açıklamalarda bulunan Obokata, özellikle çocuklar, kadınlar, etnik azınlıklar ve yaşlılar gibi savunmasız grupların bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Modern kölelik konusunda çalışmalar yürüten Obokata, Sri Lanka’daki çocukların yaklaşık yüzde 1'inin çoğu tehlikeli işlerde çocuk işçi olarak, yaşı küçük erkek ve kızların yerel sektörlerdeki temizlik işlerinde çalıştıklarını ve turizm sektöründe çalışanların cinsel istismara uğradıklarını anlattı.

Özellikle etnik azınlık Tamillerin yaşadığı bölgelerde çocuk işçiliğinin yaygın olduğunu söyleyen Obokata, çocukların okulu bırakarak ailelerini desteklemek için çay ve kauçuk ekim alanlarında çalışmaya zorlandıklarını vurguladı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, geleneksel kölelik, zorla çalıştırma, borç köleliği, serflik, kölelik veya kölelik benzeri koşullarda çalışan çocuklar, ev köleliği, cinsel kölelik ve kölelik benzeri evlilik gibi biçimlerin tümünün modern köleliğin kapsamı altında değerlendirildiğini ifade ediyor.

Tomoyo Obokata, gelecek yıl eylül ayında bölgeyle ilgili BM İnsan Hakları Konseyi’ne bir rapor sunmayı umduğunu söyledi.

