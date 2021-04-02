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Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının düşük ve orta gelirli 72 ülkenin borç yükünü artırdığı ve önlem alınmazsa krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

02 Nisan 2021 Cuma 12:30
Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”
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BM Kalkınma Programından (UNDP) yapılan açıklamaya göre 87 milyar doları bu yıla ait, 2021 ile 2025 döneminini kapsayan 598 milyar dolarlık geri borç ödemeleri tehlike altında.
Konuyla ilgili basına konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, "gayret göstermeyince, krizin katlanarak büyüyeceği günden güne daha netlik kazanıyor" dedi.
72 ülkeden sadece 49'unun G20 ülkelerinin borç erteleme programı için uygun olduğunu hatırlatan Steiner, dünyanın en büyük 20 ekonomisini borç politikalarını yeniden değerlendirmeye çağırdı. Steiner, G20 grubundan borç ve geri ödeme uygulamalarını en yoksul ülkeleri de kapsayacak biçimde genişletmesini istedi.

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UNDP Başkanı, somutlar adımlar atılmaması halinde sağlık krizinin uzayacağını ve aşılara dirençli varyantlara bağlı risklerin de artacağını söyledi.
Steiner'ın aktardıklarına göre araştırmalar, en kötü felaket senaryosunda 1 milyar kişinin 2030'a kadar aşırı yoksulluğa sürükleneceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu kişilerden 250 milyonunun yoksulluğa itilmesinin doğrudan sebebinin salgınla mücadele için alınan kararlar olacağı görüşünde.
UNDP baş ekonomisti George Molina da 220 milyar dolarlık borç ödemesinin risk altında olduğu 19 ülkenin "ciddi şekilde zayıf" olarak tanımlandığını ifade etti. Molina, bazı orta gelirli ülkelerle küçük adaların da ne zengin devletlerin 16 trilyon dolarlık mali önlemlerine ne de borç yükünü hafifletme programlarına erişimi olduğunu sözlerine 

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Son Güncelleme: 02.04.2021 13:18
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