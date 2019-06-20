BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı

Uluslararası insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun yayımlanmasının ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden açıklamalar geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, "Callamard'ın Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin adalet çağrısı, Suudi Arabistan'daki hak ihlallerinin izlenmesi için daha kapsayıcı bir sistemin oluşturulmasını sağlamalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen HRW Cenevre Direktörü John Fisher, Suudi Arabistan'ın hesap vermeyeceğini bildiği müddetçe sistematik hak ihlalleri ve baskılarına devam edeceğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri için Suudi Arabistan'daki muhaliflere karşı hoşgörüsüzlüğe ve yapılanların yanına kar kalması iklimine odaklanmak çok önemli. Suudi Arabistan'ın hak ihlalleri için hesap vermediği sistemi, Kaşıkçı'nın soğukkanlı ve vahşi bir şekilde öldürülmesine yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNDEN BM GENEL SEKRETERİNE ÇAĞRI

Uluslararası Af Örgütü (AI) Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf da raporun ardından yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Callamard'ın uluslararası soruşturma açılması tavsiyesine bir an önce uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

BM'nin raporunda da görüldüğü üzere Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Maalouf, "BM Genel Sekreteri Guterres, tüm dünyada muhaliflerin, gazetecilerin, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hedef alınarak öldürülmesinin güçlü bir karşılık bulacağına ilişkin güçlü sinyal vermelidir." görüşünü paylaştı.

Maalouf, BM'nin söz konusu raporunun, yurt dışında yaşayan Suudi muhalif ve eleştirmenlerin hayatının tehlikede olduğunu gösterdiğini belirterek, Suudi Arabistan'da ifade özgürlüğüne karşı baskıcı politikaların son bulması çağrısı yaptı.

BM, KAŞIKÇI RAPORU İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması adına yaptığı iş birliği için "Türkiye'ye minnettar" olduğunu bildirdi.

OHCHR, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk hükümetine, "cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için son derece minnettar" olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti, kapsamlı koordinasyon ve ciddi insan ve finansal kaynakları içeren ayrıntılı bir planlamanın sonucuydu. Üst düzey yetkililer tarafından denetlenmiş, planlanmış ve onaylanmıştır. Taammüden yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.



Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı."Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadelerinin kullanıldığı BM raporunda Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edilmişti.Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde ülke liderliğini baltalama girişimlerini reddettiklerini söyledi.Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık rapora ilişkin Cubeyr, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinde ülkemizin liderliğini baltalama girişimlerini reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın adli makamları bu davayı değerlendirme ve yetkilerini tamamen bağımsız olarak kullanma yetkisine sahip tek mercidir. Davanın Suudi Arabistan yargısının dışına ve uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez." dedi.OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

ABD'DEN BM'NİN KAŞIKÇI RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD ise BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama yaptı.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu "yakından incelediklerini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, AA muhabirine, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu raporu "yakından incelediklerini" belirten bakanlık yetkilileri, "ABD, BM Özel Raportörü Agnes Callamard’ın yargısız infaz ve keyfi idamlar konusundaki küresel soruşturmalarına destek vermektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Callamard'ın Kaşıkçı cinayeti kapsamında görüşme talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığından bazı yetkililerin kendisiyle bir araya geldiğini de dile getiren yetkililer, "Sorumlu olan herkesten hesap sorulması için baskı yapmaya kararlıyız." diye konuştu.



