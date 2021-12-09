BM'nin kadın erkek nüfus dağılımına ilişkin verileri

Avrupa Birliği Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Letonya, yüzde 17 farkla, ülkedeki kadın nüfusunun erkeklere oranla en fazla olduğu ülke oldu.

Onu yüzde 14 ile Litvanya, yüzde 12 ile Portekiz ve yüzde 11 ile Estonya takip etti.

Buna karşılık, Malta, Slovenya, Lüksemburg ve İsveç'te ise erkek oranı kadınları geçti.

Kadın nüfusunun fazla olduğu ülkeler

Birleşmiş Milletler'in 201 ülke ve bölgede yaptığı araştırmaya göre ise, 125 ülkede kadın nüfusu erkekleri geçti.

Rusya'da, erkek nüfusa göre 10 milyon daha fazla kadının yaşadığı belirlendi.

Hindistan ve Çin'de erkek nüfus fazla

Brezilya'da 3,79 milyon daha fazla kadın, ABD'de 3,46 milyon daha fazla kadının yaşadığı tespit edildi.

Buna karşılık 76 ülke ve bölgede erkek nüfus kadınları geride bıraktı.

Hindistan'da 54,4 milyon, Çin'de de 36,83 milyon daha fazla erkek bulunuyor.

Türkiye'de erkek nüfusu daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'i erkeklerden, yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor.

Verilere göre geçen yıl, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 oldu.