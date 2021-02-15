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BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici

 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki askeri darbenin ardından göstericilere karşı güç kullanımından endişe duyduğunu belirterek, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması ve göstericilerin hedef alınmaması çağrısı yaptı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici
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Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, büyük şehirlere ilave zırhlı araçların konuşlandırılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. 

Myanmar ordusu ve polisine barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve göstericileri hedef almaması çağrısında bulunan Guterres, "güvenlik güçlerinin şiddete başvurusu, sindirme ve tacizinin kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Siyasi liderlerin, hükümet yetkililerin, sivil toplum üyelerinin ve medya çalışanlarının göz altına alınmasının son derece endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimi sağlayan internet ve iletişim servislerine erişimin ise kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı. 

Myanmar'da insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması çağrısı yapan Guterres, Myanmar ordusuna, BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener'in durumu ilk elden değerlendirmek için ülkeye anlaşmalı koşullarda girmesine izin vermesi çağrısında da bulundu. 

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

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Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.  

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı. 

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı. 

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Ülkede dün, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verildi. 

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Son Güncelleme: 15.02.2021 11:06
Anahtar Kelimeler:
MyanmarBm
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