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BM, Myanmar'da göstericilere yönelik şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da sivillere yönelik şiddet içeren baskıları kınadı ve "barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:00
BM, Myanmar'da göstericilere yönelik şiddeti kınadı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar'daki son şiddet olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Genel Sekreter, Myanmar'daki şiddet içeren baskıları güçlü şekilde kınıyor; ölü ve yaralı sayısının artmasından ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor." ifadelerini kullanan Dujarric, Myanmar'da barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasının ve ordunun keyfi tutuklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, uluslararası topluma bir araya gelme ve Myanmar halkının iradesine saygı duyması için orduya net bir mesaj gönderme çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, Myanmar'daki güvenlik güçlerinin askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesi sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

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Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. 

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 11:22
Anahtar Kelimeler:
Göstericilere Yönelik şiddetMyanmarBm
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