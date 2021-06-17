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17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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BM, Myanmar'da 1 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı

Birleşmiş Miletler (BM), askeri darbenin ardından Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında süren çatışmalar ve ekonomik sorunlar nedeniyle 1 milyon kişinin yardıma muhtaç duruma düştüğünü açıkladı.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:15
BM, Myanmar'da 1 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkladı
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BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı raporda, 1 Şubat'taki askeri darbeden bu yana Myanmar'da çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Raporda Myanmar'ın güneydoğu eyaletlerinde şimdiye kadar 160 bin 400 sivilin çatışmalar nedeniyle evini terk ettiği ve bu rakamın 100 binini, Kayah eyaletinde yerinden edilen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.

Bu bölgelerde ormanlık ve dağlık alanlara sığınan sivillere insani yardımın, güvenlik endişeleri nedeniyle ulaştırılamadığına işaret edildi.

Çatışmanın yaşandığı diğer eyaletlerden Kachin'de 11 bin 654, Shan'da 15 bin 271 ve Chin eyaletinde ise 19 bin 500 kişinin Myanmar ordusunun saldırılarından ötürü yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, askeri darbeden bu yana ülkedeki siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve darbenin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinden ötürü yaklaşık 1 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

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Myanmar'da ihtiyaç sahipleri için BM'nin başlattığı yardım kapsamında 944 bin kişiye toplam 276 milyon ABD doları insani yardım ulaştırılmasının planlandığı ancak şimdiye kadar 49 milyon dolar toplandığı bilgisi verildi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 10:07
Anahtar Kelimeler:
YardımMyanmarBm
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