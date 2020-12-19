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BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü IOM'un Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı" dedi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:30
BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla IOM Direktörü Vitorino da katıldı.

Ghebreyesus, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısını örnek gösterdi.

Ghebreyesus, dünya genelinde sağlık çalışanlarının çoğunun küresel sağlık çalışanlarının yüzde 70'ni oluşturan kadın göçmenlerden oluştuğunu söyledi.

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Bu göçmen sağlık çalışanlarının COVID-19'la mücadeledeki rolüne değinen Ghebreyesus, "İlk COVID-19 aşısını geliştirip onaylatan ve kullanıma sunan şirketi kuranlar Türk göçmenlerdi ve ardından İngiltere'de bu aşının ilk dozunu uygulayan Filipinler'den bir hemşireydi" dedi.

"Türkiye'nin mülteci yükünü paylaşın" çağrısı

Vitorino, gazetecinin sorduğu, "BM resmi makamlarına göre, Türkiye 3,6 milyonu Suriyeli ve 370 bini farklı milletlerden olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bugün, Avrupa ve Batılı zengin ülkelere, Türkiye'nin yükünü paylaşmaları veya sınırlarını göçmenlere açma çağrınız olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, kesinlikle uluslarası toplumun yüksek sayıda mülteciye, göçmene ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere destek vererek sorumlululuğu paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bugün sizin için güzel bir müjdem var. Şükür ki dünya genelindeki mülteci ve göçmen kamplarının büyük çoğunluğunda yeni tip koronavirüs kontrol altına alındı."

Göçmen ve mülteci kamplarında en büyük endişeleri olan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının, bu kampların bulunduğu ülkelerden dahi düşük olduğuna dikkati çeken Vitorino, buna rağmen kamplarda COVID-19 aşılarının yapılması gerektiğini vurguladı.

IOM, DSÖ ve diğer BM kuruluşlarının pandemi sürecinde dünya genelindeki kamplardaki mülteci ve sığınmacılar ile onlara ev sahipliği yapan ülkelere tıbbi destek sağladıklarını ve taramadan geçirdiklerini belirten Vitorino, ayrıca 2021 başında kamplarda aşı çalışmalarına başlayacakları bilgisini paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
BmMülteci KamplarıSığınmacı KamplarıKovid19
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