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BM: “Mavi gezegen kırmızı alarm veriyor”

Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu.

BM: “Mavi gezegen kırmızı alarm veriyor”

Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:07
BM: “Mavi gezegen kırmızı alarm veriyor”

Birleşmiş Milletler'deki panele katılan bilim insanlarının açıkladığı son rapor, insan kaynaklı etkiler nedeniyle bir dizi olumsuz gelişmenin daha da belirginleştiğini ortaya koydu.

Son 12 ay içinde IPCC (Devletler arası İklim Değişikliği Paneli) tarafından yayımlanan 3 raporun sonuncusu, gezegen adına en endişe verici olanı.En yalın anlatımla, sular ısınıyor ve buzullar daha hızlı erimeye başlamış durumda ki bunun gezegende yaşayan her canlıya etkisi var.

Raporu kaleme alan bilim insanlarından Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Mavi Gezegen, her yönden kötü muamele ile ciddi bir tehdit altında ve bu bizim hatamız" diyor.

Bilim insanları, 1970 yılından bu yana okyanusların durmadan ısındığı konusunda kesin cümleler kuruyor.Sularımız, insan kaynaklı ekstra ısının oluşturduğu etkilerin yüzde 90'ını emmiş durumda.

Eskiden temel olarak ısıl genleşme nedeniyle yükselen okyanuslar, artık Grönland ve Antarktika'daki erimelere bağlı olarak yükseliyor. Küresel ısınma nedeniyle, Antarktika'daki buzul kaybı 2007 - 2016 arasında, önceki on yıla kıyasla üç kat arttı.Aynı süreler içinde Grönland'daki erime iki katına çıktı.

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Yapılan hesaplara göre, benzer karbon emisyonu süreci devam ederse, 2100 yılına kadar Avrupa'nın ortasındaki, Kuzey Asya'daki ve Güney Amerika'daki Ant Dağları'ndaki buzulların yüzde 80'i yok olacak.

Bunun milyonlarca insan üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Tüm bu eriyen suyun okyanuslara ulaşması ile dünya genelinde su seviyeleri yükselecek.

EN KÖTÜ SENARYODA 2100 YILI

Yeni IPCC raporuna göre, en kötü senaryoda, 2100 yılına kadar küresel anlamda deniz seviyeleri 1.1 metre yükselebilir. Raporu hazırlayan ekipte olan Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Bunun alçak sahil bölgelerinde yaşayan 700 milyon insan üzerinde birçok anlamda etkisi olacak" öngörüsünü dile getiriyor.

Raporun öngörüsüne göre, 2100 yılına kadar bazı ada devletleri artık yaşanamaz bir hal alacak.Bilim insanları, bu olası senaryoya karşı, bu bölgelerde yaşayan toplulukların daha güvenli noktalara yerleştirilmesinin de bir düşünce olarak ele alınması gerektiği tavsiye ediyor.

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:23
Anahtar Kelimeler:
Mavi GezegenIklim Paneli
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