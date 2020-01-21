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BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, gelecek hafta başında (5+5) askeri komisyonun Cenevre’de buluşmasını umduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin Konferansı'na katkıları için minnettar olduğunu söyledi. 

BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, gelecek hafta başında (5+5) askeri komisyonun Cenevre’de buluşmasını umduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin Konferansı'na katkıları için minnettar olduğunu söyledi. 

21 Ocak 2020 Salı 17:29
BM: “Libya’da ateşkes için 5+5 askeri komisyon, gelecek hafta başında toplanabilir“

Tunus’ta bulunduğu sırada AA muhabirinin Berlin Konferansı’yla ilgili sorularını yanıtlayan Selame, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak çağrısıyla, devreye giren ateşkes için iki lidere "müteşekkir olduğunu" belirtti.

Özel Temsilci, BM misyonu olarak ateşkese yönelik ihlalleri takip ettiklerini dile getirdi.

Selame, konferansa katılmayan ancak Berlin’de bulunan, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’den "fiili ateşkesin sürdürülmesi ve diplomasiye şans verilmesini" talep ettiklerini aktardı.

"Serrac ve Hafter’den askeri komisyon için 5 isim vermesini ve bu komisyonun bir an önce buluşarak, ateşkesin kalıcı olması için gerekli şartları ve detayları görüşerek, sürdürülebilir ateşkesi tesis etmesini istedik." diyen Selame, şöyle devam etti:

"Askeri yol haritasında, benim umudum gelecek hafta başında (5+5) askeri komisyonun Cenevre’de buluşması. Umarım ki; yer ve zaman bugün, yarın içinde belirlenir ve gelecek hafta içinde askeri komisyonun buluşmasını sağlarız. Ben de bu sürede tarafların vize gibi lojistik işlemlerini sağlayabilirim." 

Selame, Berlin Konferansı’nda da BM’nin ortaya koyduğu ekonomik-finansal, askeri ve siyasi olmak üzere güncel durumu ele alacak 3 aşamalı yol haritasının gündeme geldiğini ifade etti.

Ekonomik ve finansal yol haritasına ilişkin ilk toplantının 6 Ocak’ta yapıldığını anımsatan Selame, askeri komisyonun gelecek hafta, siyasi komisyonun da ay sonunda toplanması yönündeki temennisini paylaştı.

 "ERDOĞAN’IN KONFERANSA KATKILARINA MİNNETTARIM” 

Selame, Türk delegasyonunun Berlin Konferansı’na katılmasından mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile "5 ayrı hazırlık toplantısının ve kendisiyle daha önceden yaptığı ikili görüşmelerinin çok verimli geçtiğini" söyledi.

BM Temsilcisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a katılımı ve konferansın başarıya ulaşmasına sağladığı katkılar için minnettarım." dedi.

Selame, Libya’daki yerel basında Berlin Konferansı’ndaki bazı ifadelerinin çarpıtılmasından ve söylediklerinin, daha önceden de olduğu gibi, tarafların siyasi çekişmelerinde "silah gibi" kullanılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu vurguladı ve şunları aktardı: 

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"Berlin Konferansı'ndaki tüm katılımcılar, sonuç bildirgesindeki 5'inci maddeyi; Libyalıların iç işlerine müdahale etmemeyi, Libya içindeki farklı grupları silahlandırmamayı, birlik göndermemeyi ve bu maddenin diğer içeriklerini kabul etti. Bunlar 5'inci madde içinde yer alıyor. Bu madde, tüm katılımcılar için geçerli. Ancak bir gazeteci bana sürekli 'Türkiye hakkında ne demeli?' sorusuyla geldi. Ben de bunun Berlin Konferansı sonuç bildirgesine imzacı tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledim. Birine uygulanabilir ancak diğerine uygulanamaz anlamına gelmez. Bu, çok açık bir biçimde söylenmeli."

"BERLİN KONFERANSI SONUÇLARININ BMGK KARARINA DÖNÜŞMESİNİ UMUYORUM"

Berlin Konferansı’ndaki sonuçların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne aktarılacağına değinen Selame, "BMGK üyelerinin, bu hafta Berlin Konferansı’nda uzlaşılan hususları, karara dönüştürmesini umuyoruz. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemiyorum. Ancak, ne kadar önce olursa, o kadar iyi." ifadelerini kullandı.

Selame, Serrac’ın bir daha Hafter ile masaya oturmayacağı yönündeki açıklamalarını, "Libya’da 9 aydır bir savaş yaşandığı, insanların bunu unutmasının kolay olmadığı ve Libya’daki kutuplaşmanın göstergesi olduğu" şeklinde değerlendirdi.

BM Libya Özel Temsilcisi, ortaya koydukları "ekonomik, askeri ve siyasi" yol haritasıyla tarafların konuşma fırsatı bulabilmesini temenni etti.

 "TÜM HALKI SİYASİ HAMLELERE ESİR EDEMEYİZ”

Libya’nın doğusundaki 5 ayrı petrol limanında faaliyetlerin durmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Selame, petrol limanlarının açılması için ilk çağrıyı kendilerinin yaptığını paylaşarak, "Bizler, petrolün siyasi kutuplaşmadan ayrı tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Libya’nın günlük gelirinin tamamı petrol ihracatına dayalı. Bu, ülkenin tek geçim kaynağı. Bu yüzden tüm halkı siyasi hamlelere esir edemeyiz. Petrolün en kısa sürede akması gerekiyor." tespitinde bulundu.

Selame, Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumunun Şerare ve Fil petrol kuyuları ile 5 limanın açılması yönündeki çağrısını desteklediklerinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 21.01.2020 21:13
Anahtar Kelimeler:
Libya’da Ateşkes
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