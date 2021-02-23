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BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları çağrısı yaptı. 

23 Şubat 2021 Salı 10:00
BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı
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BM Libya Destek Misyonunca (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Kubis, bir hafta boyunca ülkedeki taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kubis, yabancı güçlerin ve paralı milislerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere taraflara BM kararlarının uygulanması tavsiyesinde bulundu.  

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Açıklamada, BM Temsilcisi Kubis'in Aralık 2021'de seçimlerin yapılması için gerekli anayasal temele dayalı anlaşmaya ulaşmak için gösterilen çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı. 

Libya ziyaretinde 17 Şubat'ta Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 19 Şubat'ta da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüşen Kubis, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkenin yeni yönetiminin başına getirilen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
AteşkesBM Libya Özel Temsilcisi
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