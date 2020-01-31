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BM Libya Özel Temsilcisi: “Libya'da ateşkesin sadece adı var”

 Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara rağmen ateşkese uyulmadığını belirterek, "Libya'da ateşkesin sadece adı var." dedi.

BM Libya Özel Temsilcisi: “Libya'da ateşkesin sadece adı var”

 Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara rağmen ateşkese uyulmadığını belirterek, "Libya'da ateşkesin sadece adı var." dedi.

31 Ocak 2020 Cuma 08:24
BM Libya Özel Temsilcisi: “Libya'da ateşkesin sadece adı var”

BM Güvenlik Konseyini dün video konferans ile Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Selame, özellikle Trablus ve çevresinde çatışmaların arttığını ve 6 Ocak'tan beri 4'ü çocuk 18 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Libya'da 12 Ocak'tan beri 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydedildiğini belirten Selame, "Libya'da ateşkesin sadece adı var." ifadesini kullandı.

Taraflara, BM'nin silah ambargosuna rağmen dışardan çok sayıda gelişmiş silah, savaşçı ve danışman sağlandığına dikkati çeken Selame, "Her iki tarafa da ikmal sevkiyatına yönelik tüm bu manevralar, yeni ve çok daha tehlikeli bir çatışmayı körüklüyor." diye konuştu.

Selame, tüm taraflara ve "yabancı sponsorlar"ına, ''pervasız eylemlerden vazgeçip'' ateşkesin taahhüdü için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

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Cenevre'de salı günü yapılması planlanan ancak gerçekleşmeyen 5+5 formatındaki askeri komite toplantısı için ise Selame, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) temsilcileri ile Tunus'ta görüştüğünü ve onların toplantıya hazır olduğunu ancak Halife Hafter tarafından henüz teyit gelmediğini söyledi.

Selame, Libya'daki endişe verici insani duruma da dikkati çekerek, geçen nisandan bu yana Tripoli çevresinde 149 bin kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 120 okulun kapandığını, 70 bine yakın çocuğun okula gidemediğini ve çatışmalarda 26 hastanenin zarar gördüğünü kaydetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Son Güncelleme: 31.01.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Gassan Selame
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