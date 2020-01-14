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BM, Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

BM, Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

14 Ocak 2020 Salı 11:58
BM, Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların kalıcı şekilde sonlandırılabilmesi için taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu. 
Açıklamada, "UNSMIL, Trablus'taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları devam eden diplomatik çabalara bir fırsat vermek için ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.  
Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Moskova'da imzalanmıştı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.
Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
BM Libya Ateşkes çağrı
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