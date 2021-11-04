banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yine nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
UBP PM Sucuoğlu'na erken seçim için yetki verdi
Sucuoğlu'na erken seçim için yetki
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
banner376

BM küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, BM Kalkınma Programı ve BM Çevre Programı, iklim değişikliğine karşı tedbirleri güçlendirmek ve dünyadaki iklim olaylarına dair veri boşluğunu doldurmak için yeni uluslararası mekanizma oluşturdu.

04 Kasım 2021 Perşembe 09:20
BM küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu

BM'den yapılan açıklamaya göre, Sistematik Gözlem Finansmanı Tesisi (SOFF) adı verilen mekanizma, Glasgow'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) belirlenen "gelişmiş ülkelerin iklim olaylarına karşı uyum ve hafifletme çabalarına finansal destek verme" hedefi doğrultusunda hareket edecek.

SOFF ayrıca az gelişmiş ülkeler ve küçük ada ülkelerindeki iklim ve hava gözlemlerine dair verilerdeki yetersizliği ele alacak. Mekanizma aynı zamanda, iklim olaylarına ilişkin yeterli bilgi edinmeye engel teşkil eden veri boşluklarını doldurarak, iklim değişikliğine dair uluslararası adımları güçlendirecek.

"Veri boşluklarını doldurmak etkili bir yatırımdır"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, SOFF'nin kuruluşuna ilişkin, "Doğa ve iklim olaylarına ilişkin veri boşluklarını doldurmak etkili bir yatırımdır" açıklamasını yaptı.

banner341
DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Bugün gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerdeki doğa ve iklim olaylarına dair gerekli gözlemlerin sadece yüzde 10'u yapılabilmiştir." diyerek, iklim değişikliğini ele almak için yeni birim kurulmasını destekledi.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen ise SOFF'nin afet yönetimini ilerletme, insan hayatını kurtarma, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği, su temini ve ekonomik büyüme gibi alanlarda somut faydalar getireceği değerlendirmesinde bulundu.

BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, iklim değişikliği etkilerini azaltma ve iklime uyum politikalarını destekleyecek uluslararası adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

"SOFF'nin kurulması öncelikli ihtiyacın karşılanmasını sağlamıştır"

İklim değişikliğinin etkisini giderek artırdığı vurgusunu yapan Steiner, "SOFF'nin kurulması, muhtaç durumdaki toplumlara yardım edilmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi yolunda gerekli direncin sağlanması konusunda öncelikli ihtiyacın karşılanmasını sağlamıştır" dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi
Macron'dan Merkel'e onur nişanı
Macron'dan Merkel'e onur nişanı
Çin'de Delta varyantı alarmı
Çin'de Delta varyantı alarmı
Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"
Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"
Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır
Dendias: Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır
Sharma: "İklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak"
Sharma: "İklim finansmanı 2025'e kadar 500 milyar doları aşacak"
ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu
ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim