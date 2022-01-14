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BM: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor

Birleşmiş Milletler raporunda, küresel ekonomik toparlanmada bu yıl hız kaybının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Dünya ekonomisinin ters yönde güçlü bir rüzgarla karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

14 Ocak 2022 Cuma 09:20
BM: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu açıklandı.

Rapora göre, küresel ekonomik toparlanma bu yıl COVID-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş gücü piyasası zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya.

2021'deki yüzde 5,5'lik büyümenin ardından, küresel ekonomin 2022'de yüzde 4, 2023'te ise yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor.

2021'de tüketici harcamalarında güçlü artış yaşandı

Geçen sene tüketici harcamalarındaki güçlü artış, yatırımların artması ve mal ticaretinin salgın öncesi seviyeleri aşması, 2021'deki güçlü toparlanmayı 40 yılın en üst seviyesine çıkardı.

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Ancak Çin, ABD ve Avrupa Birliği'nde büyüme ivmesi, parasal ve mali teşviklerin etkilerinin azalmaya başlaması ve tedarik zincirinde büyük aksamalarının ortaya çıkmasıyla 2021 sonlarında önemli ölçüde yavaşladı.

Rapora göre küresel ekonomik toparlanmanın bu yıl hız kaybetmesi bekleniyor.

Birçok ekonomide artan enflasyon baskısı da toparlanmaya risk teşkil ediyor.

COVID-19'un son derece bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu yeni enfeksiyon dalgasının, salgının insani ve ekonomik etkilerini yeniden artırması bekleniyor.

Küresel yoksulluk seviyesi artacak

İş gücü piyasasının toparlanmasında gecikmeler yaşanacağına dikkat çekilen raporda, küresel yoksulluk seviyesinin artacağı ve istihdamın gelecek iki yıl boyunca salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü sıkıntısının tedarik zinciri sorunlarına ve enflasyona katkı sağladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise istihdam artışının zayıf kaldığına dikkat çekiliyor.

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