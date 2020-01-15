BM: “Kolombiya'da yeni yılın ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusu öldürüldü”

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, OHCHR'den yapılan açıklamada, geçen yıl 107 insan hakları savunucusunun yaşamını yitirdiğine dikkati çekildi.

2020'nin ilk gününden bu yana 10 insan hakları savunucusunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada "Kolombiya'da bu kadar büyük çapta insan hakları savunucusunun öldürülmesinden büyük endişe duyuyoruz. Ülkedeki personelimiz son 13 günde yaşanan olayları araştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

OHCHR, insan hakları aktivistlerine yönelik saldırıların son yıllarda arttığını vurgulayarak, 2018'de ise 115 cinayetin meydana geldiğini belirtti, Kolombiya hükümetine saldırıların önlenmesi için daha fazla gayret göstermesi çağrısında bulundu.

BM'nin bir raporunda da geçen yıl yaşanan ölümlerin çoğunluğunun kırsal alanlarda yaşandığına işaret edilerek, suç örgütleri ve silahlı grupların özellikle yoksul bölgelerde etkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli sektörlerin katılımıyla geçen yıl temmuz ayında 110 şehirde gösteri ve yürüyüş düzenlenmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 10 Mayıs 2019'da Kolombiya hükümetine çağrıda bulunarak, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcilerine yönelik taciz ve saldırıları düzenleyenlere karşı gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Colville, hedef alınan aktivistlerden bazılarını topluluk liderleri, Afro-Kolombiyalılar, yerli halk, çevreciler, köylüler, gazeteciler, kadın hakları savunucuları ve bazı yerel siyasetçilerin oluşturduğunu belirtmişti.



