banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
466.912
DOLAR
7.7597
STERLİN
10.0533
EURO
9.0512
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
banner337
banner351

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail'in sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktığı kaydedilen raporda, bu yıl içinde yıkılan 506 ev ve yapıdan 134'ünün Doğu Kudüs'te bulunduğu kaydedildi.

banner341
Batı Şeria’nın yüzde 60'ına tekabül eden "C bölgesi"nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldığı bilgisine yer verildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.

McGoldrick, işgal altındaki bölgelerde halkın mülküne zarar vermenin uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekerek, salgın döneminde bu yıkımların hız kazanmasının endişe uyandırdığını ifade etmişti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere yönelik yıkımlar gerçekleştirdiği ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine de hız verdiği belirtiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2020 17:20
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim